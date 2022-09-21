Yozgat Bozok Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına Öğretim Görevlisi alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yozgat Bozok Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgiler ile istenen belgelere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Son Başvuru Tarihi 05.10.2022

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