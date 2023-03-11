Yorgunken seks yapmayın

Yorgun bir bedenin önceliği sevişmek değil uyumak ve dinlenmektir. Bu ihtiyaç sıralamasını zorladığınızda cinsellikte hayal kırıklığı yaşamanız kaçınılmaz olur…

Eşimle aramızdaki sorunu nasıl çözeriz?

SORU:

37 yaşındayım. İşim oldukça yorucu ve vardiyalı çalışıyorum. Geçenlerde işten eve geldiğimde eşim benimle birlikte olmak istedi ama ben ne kadar uğraş­sam da ereksiyonu sağlayamadım. Bu durum aramızda sorun oluşturdu. Bunu nasıl çözeriz? M.D./Bilecik

CEVAP:

Sağlıklı cinselliğin rahatlamış ve gevşemiş bir şekilde, güvenli bir ortamda, aceleye getirilmeden, duyulara ve hislere odakla­narak, haz alma ve haz verme sanatı ol­duğunu burada sık sık dile getiriyorum. Bu tanım içindeki koşullardan bir tekinin ek­sikliği bile cinsel uyumu bozabilir. Bedensel ihtiyaçların bir hiyerarşisi vardır ve temel bir ihtiyaç karşılanmadan diğerine geçile­mez. Yorgun bir bedenin önceliği sevişmek değil uyumak ve dinlenmektir. Bu ihtiyaç sıralamasını zorladığınızda hayal kırıklığı yaşamanız kaçınılmaz olur. Yaşadığınız ereksiyon sorunu dinlenmeden yorgun yor­gun seks yapmanız olabilir. Bundan sonra yalnızca rahatlamış ve dinlenmiş olduğu­nuzda seks yaparsanız sorun yaşamaz, eski günlerinize tekrar dönebilirsiniz. Bu arada eşinizle karşılıklı konuşup, yorgun olduğunuzda empati kurup size karşı anla­yışlı olması gerektiğini anlatın.

Fantezi kuramamak anormal bir şey mi?

SORU:

33 yaşındayım, bir yıldır bir evliyim. Eşim cinselliğe düşkün çeşit çeşit fantezileri var. Ben ise cinsel fantezi ku­ramıyorum, bu anormal bir durum mu, eşimle bu konuda uyum sağlayabilmem için bana ne önerirsiniz? F.H./İstanbul

CEVAP:

Cinsel fantezilerin olmaması anormal bir durum değildir. Bununla birlikte bazı du­rumlarda sizin de belirttiğiniz gibi evlilik ve çift ilişkisinde cinsel uyum sorunlarına yol açabilir. Bunu eşlerden birinin dışa dönük olup sürekli sosyal ilişkiler kurmak isterken diğerinin yalnızlığı sevip kimseyle görüşmek istememesi gibi görebiliriz. Hemen herkesin eğer cinsellikle ilgili ciddi bir baskılanması, travması, tiksintisi ya da yasaklayıcı bir anlayışı yoksa bu ihtiyaçla­rını karşılamaya dönük hayal ve fantezile­rinin olması beklenir. Sizin durumunuzda sizi neyin ketlediğinin anlaşılması gerekir. Erotik romanlar, erotik filmler, internette­ki cinsel fantezilere yönelik yazılar fantezi oluşturmanıza yardımcı olabilir.