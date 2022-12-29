Yorgun mermi çöp atan Dilber’i öldürdü

Gaziantep’te, annesiyle çöp atarken karnına yorgun mermi isabet eden Dilber Öztürkmen (16), tedavi gördüğü hastanede 13 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 16 Aralık günü Güzelvadi Mahallesinde meydana geldi Annesi ile çöp atmak için dışarı çıkan Dilber Öztürkmenin karnına tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti. Yere yığılan Öztürkmen, annesi tarafından bir özel hastaneye götürüldü. Dilber Öztürkmen, burada yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Öztürkmen, bugün sabaha karşı 13 günlük yaşam savaşını kaybetti. 7 kardeşin en büyüğü olan Dilber Öztürkmenin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, Dilber Öztürkmenin ölümüne neden olan kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)