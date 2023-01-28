Yöresel ürünler pazarı içerisinde bulunan 30 adet işyeri satılacak

Yöresel ürünler pazarı içerisinde bulunan 30 adet işyeri satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere Muş Belediyesi tarafından ihaleye çıkarıldı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale, 08/02/2023 Çarşamba saat 10:00’da Muş Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.

İhalelerde uygun teklif veren istekliler kesinleşen ihale kararı tebliğinden sonra 15 gün içerisinde sözleşme için gerekli belgeler tamamlanıp, ihale damga vergisi, İhale karar pulu ve kesin teminat yatırıldıktan sonra sözleşme imzalanır. Sözleşme yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde satış bedelinin tamamını peşin olarak ödenir. Ödeme yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde tapu işlemleri yapılacaktır. Tüm masraflar yükleniciye aittir. 30 günlük süre içerisinde satış bedeli ödenmemesi halinde % 6’lık kesin teminat irat kaydedilerek Sözleşme fesh edilir.

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