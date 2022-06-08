Türk futbolunu yönetenler sınıfta kaldı. Adaylık süreci yarın bitiyor ve bir aile ferdi FETÖ davasından yargılanan Mehmet Büyükekşi dışında TFF Başkanlığı için aday çıkmadı. Bu, futbolun ‘yönetici’ sıfatlı aktörlerinin ayıbıdır. Her kulübün isteği adalet ve eşitlik. TFF’nin icraatlerinden, yapısından memnun olmayan başkanlar, o koltuğa oturup adalet ve eşitliği sağlayabilecek birini bulamıyorsa eğer, yarın çıkıp TFF’yi eleştirmesinler. Bu yapacakları şey sadece eyyam olur.

Gelelim futbolun saha içindeki aktörlerine… A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi’nden düşmesi nedeniyle C Ligi’nde adeta ‘yaz okulu’ tadında maçlar oynuyor. Ay-Yıldızlı forma altında yeni isimleri izliyoruz, kazanıyoruz ancak rakipler o kadar zayıf ki, galibiyetler çok da tat vermiyor. FIFA’da 124. olan Faroe Adaları önünde alınan 4-0’lık galibiyetin ardından FIFA sıralamasında 138. durumdaki Litvanya önünde ilk 14 dakikada Doğukan’ın attığı 2 golle adeta maçı bitirdik.

Futbolumuzda durum tatsız. Ancak son bir hafta itibariyle durum şöyle:

Yönetenler: 0 – Oynayanlar: 2.