Yolun yarısı geçildi, sabır…

Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde başlayan…

Cumhurbaşkanlığı döneminde ise adeta zirve yapan:

Yanlış Suriye politikası:

★

Ülkenin demografik yapısını:

Değiştirdi mi?..

Değiştirdi…

★

Ülkenin ve Devlet’in gerçek sahiplerini:

İşsiz bıraktı mı?..

Bıraktı…

★

100 yılda biriktirilmiş milli servetin…

Yaklaşık 60 milyar dolarını (Bu 50 milyar dolardan vazgeçme maliyetini de eklerseniz, kaybedilen rakam en az dört kat daha fazla…).

Yanlış dış politika nedeniyle…

Ülkeyi adeta…

Ve…

Silâhsız işgal eden 8 milyon mülteci için:

Harcandı mı?..

Harcandı…

★

Bugün ise…

Erdoğan belli ki…

Yanlış yaptığını:

Fark etti…

Yanlışından dönecek…

★

Bir Devlet başkanının…

11 yıl yanlış yapıp…

Ülkeyi felâkete sürükledikten sonra…

Yanlışından dönmesi:

O siyasetçiyi kurtarır mı?..

★

Sandıkta kurtarabilir…

Çünkü…

Türk Müslüman seçmenlerin çok büyük bölümü…

Oylarını:

Aklı ve vicdanıyla değil…

Kişisel çıkarları…

Ve…

Hamasi (dinî, ırkî, v.s.) duygularıyla kullanıyor…

★

Ve fakat canlarım…

Demokrasiden vazgeçemeyeceğimize göre…

Hiç kimseyi kırıp dökmeden…

İncitip, gücendirmeden:

★

Aklını ve vicdanını kullanarak oy veren yurttaşların sayısının…

Kişisel çıkarları ve duygularıyla oy kullanan seçmen sayısını geçmesi için:

Çabalayacağız…

★

Biliyorum…

Çok zor…

Ancak…

Görebildiğim kadarıyla…

Bunu başarabilmek için yolun yarısı çoktan geçildi…

Aynı sabır ve sükûnetle devam edilecek…

Çünkü:

Tek yol bu…



Hesap sormak ve yargılamak…

Canlarım…

Yanlış Suriye politikası nedeniyle…

Halkın büyük çoğunluğunun:

Acı çekmesi…

İşsiz kalması…

Enflasyonun 3 haneli oranlara fırlaması…

Ülkenin ekonomik büyümesinin en az:

10 yıl ertelenmesi:

Siyasetçi Erdoğan’ın…

Seçilmiş olduğu için…

Anayasadan aldığı yetkilerini “kötü” kullanmasının sonucu…

★

Halk (İsterse) bu siyasi yanlışların hesabını sandıkta sorar…

Ve…

Erdoğan’a cezayı keser…

★

Siyasetçiler ise Erdoğan’a:

Mecliste hesap sorar…

Yüce Meclis…

Erdoğan’ı hesaba çekip…

“Suçlu” olduğuna:

İkna olursa…

Erdoğan’ı Yüce Divan’a (AYM) gönderir…

Yargılama orada yapılır…

★

Ve canlarım…

Deliller…

Erdoğan’ın ülkeyi yönetirken suçlu olduğunu kanıtlıyorsa…

Erdoğan:

“Vatana ihanet…”.

Ya da…

Bir başka ağır suç işlediği nedeniyle:

Ağırlaştırılmış hapse:

Mahkûm olur…

★

Ancak unutmayalım ki…

Siyasetçi ve seçmen yargılamaz:

Hesap sorar…

Yargılamak:

Mahkemelerin işidir…



Öğrendiklerinin hepsi yanlış…

Türkiye’de:

Erdoğan faizleri 5 puan düşürünce…

Enflasyon 60 puan…

Döviz kuru da 40 puan arttı…

★

Böyle olunca…

On milyonlarca yurttaş değil…

25-30 özel banka kazandı…

★

Peki…

Faizleri %2.50 arttıran:

Amerika Birleşik Devletleri’nde ne oldu?..

Söyleyeyim:

★

Enflasyon artış oranı (Şimdilik) 1 puan kadar düştü…

Bankalar:

%37 ile 42 arasında:

Zarar etti…

★

Neden öyle oldu?..

Anlatmaya çalışayım…

★

Faiz artınca…

Bankaların kredi verme maliyeti de arttı…

Maliyeti artan bankalar:

Kredi faiz oranlarını yükseltti…

★

Kredi faiz oranları yükselince…

Krediye olan talep düştü…

Bankalar da…

Kredi faiz oranlarını düşürmek zorunda kaldı…

Bu nedenle de:

Bankaların kârları düştü.

★

Yani…

Bizdekinin tam tersi oldu canlarım…

★

Erdoğan bu gerçeği bilmez mi?..

Bilmez…

Hem:

Nereden bilecek?..

Ekonomi eğitimi olmadığı gibi…

Çevresinden öğrendiklerinin de:

Hepsi yanlış…

Banka kârları neden %432 arttı

Erdoğan, bütün ekonomik kuram ve kuralları yıkmaya devam ediyor…

Hem de:

Sonuçlarının felâket getirdiğini…

Bizzat yaşayarak:

Gördüğü halde…

★

Bakın…

Son bir yılda TCMB faizleri 6 puan düşürdü…

★

Merkez’in faizleri düşürme gerekçesi neydi?..

Erdoğan onu şöyle açıkladı:

“Paradan para kazanma dönemi geçti…”.

Ama…

★

Türkiye’de…

Paradan para kazanan özel bankaların kârları:

%432 arttı.

★

Neden arttı?..

O halde lütfen:

Okumaya devam ediniz…

★

Serbest Piyasa ekonomilerinde…

Krediye ulaşım zorsa…

Yani: Bankalardaki kaynak miktarı…

Talep edilen kredi miktarından:

Daha az ise…

Kredi faiz oranları yükselir…

★

Bu arada…

Mevduat faizleri…

Yıllık enflasyonun 65 puan altındaysa…

Parası olanlar bankayı değil…

Enflasyon karşısında değer kaybetmeyen başka enstrümanları tercih ederler…

Ancak…

★

Faizleri MB belirlediği için…

Bankalar ihtiyaçlarını:

Ya:

MB tarafından tespit edilen politika faizli mevduattan…

Ya da:

Yine politika faizi ödeyerek:

Merkez’den karşılar…

★

Politika faizi üzerinden topladıkları mevduatları…

Ve…

Aldıkları MB kredisini…

Üzerine %10…

Hatta bazen…

Daha fazla kâr ekleyerek:

Hazine’ye…

%20 ekleyerek de:

Özel sektöre…

Veya…

Doğrudan tüketiciye satarlar…

★

Sonunda…

Düşük faiz politikaları:

10 milyonlarca dar gelirlinin…

Ya da yoksulun değil…

Özel bankaların işine yarar…

★

Erdoğan faizleri düşürünce…

Banka kârlarının:

%432 artması…

İşte bu nedenledir…

Fukaranın donu…

Sedat Peker’in deyişiyle:

“Namusu aldıkları maaş kadar olan” iktidar yandaşı ekonomi gazetecileri:

“Faiz indirildi çünkü eylülde büyük bir fon girişi olacak… O süreçte kurlarda sert gerileme olacağı için önden bu karar alındı” diyerek…

Alacaklısına…

Gelecekte borcunu nasıl ödeyeceğini anlatan:

NAH-OM (Nasrettin Hoca Modeli) uyguluyorlar…

★

Peki:

“Büyük fon” girişi ne kadar?..

Onu söylemiyorlar…

O halde ben:

Tahminimi söyleyeyim:

(Affedersiniz) Fukaranın donu kadar…

İnsanı insan yapan…

Çocuklar yalan söylemez mi?..

Doğru söylediklerinde ceza alacaklarsa…

Tabii ki söyler…

★

Ben ve benden iki yaş büyük amcalarım:

Dedeme doğru…

Babaanneme ise:

Yalan söylerdik…

★

Neden?..

Dedem, yaptığımız yanlışa kızmaz…

Üçümüzü sıraya dizer:

“Üstünüzdeki elbiseleri görenler de sizi insan zannedecek” der devam ederdi…

“Bundan sonra bi daha yapmayın da insan olduğunuza inanalım…”.

★

Bu utandıran uyarıdan sonra bizler…

Ya mümkün olduğunca yanlış yapmamaya gayret ederdik…

Ya da yapmışsak: Doğruyu söyler, özür dilerdik…

★

Baba anneciğim despottu…

Basardı tokadı…

Tokat yememek için:

Yalan söyler…

Ya da…

Suçu birbirimizin üzerine atardık…

★

Delikanlılığa adım attığım (14 yaşım olmalı) yıllarda…

Baba anneciğimi…

Merhum dedeciğimin daha doğru yaptığına:

İkna ettim…

★

Üniversite öğrenciliğimde…

İstanbul’da birlikte yaşadık…

Hem o…

Hem ben çok olgunlaşmıştık…

Çocukluğumdaki despotluğunu hatırlatır: Gülüşürdük…

★

AKP Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanı Gül Çitil Okur dedi ki:

“Kriz yok. Biz markete gidiyoruz, sepeti istediğimiz kadar dolduruyoruz, alıyoruz. Her türlü kaynağı döke saça kullanıyoruz…”.

★

Bu AKP’li Hanımefendi…

Bir gün sanırım…

Sadece üzerindeki kıyafetler nedeniyle değil…

Utanma duygusuyla da…

İnsan olduğunu anlar…