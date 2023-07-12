Yolun açık olsun Ceza Sahası

Futbol ile siyaset arasındaki çarpık ilişkinin konuşulduğu bir program gördünüz mü son zamanlarda? Mesela hangi TV yorumcusu rahatını bozup “Federasyon başkanları seçilmiyor, atanıyor” diyebildi?

Kulüplerin KAP’a yaptığı açıklamaların eleştiri konusu olduğuna en son ne zaman rastladınız? Galatasaray’ın sponsorluk anlaşmalarındaki TÜİK ve ENAG maddesinin önce yazılıp sonra kaldırıldığını ulusal televizyonlarda konuşan başka kimse oldu mu?

Bir büyük kulüp başkanıyla yapılan, içi boş olmayan, her sözünün büyük ses getirdiği bir röportaja tanık olduysanız son birkaç senede benden bir adım öndesiniz.

Sözcü Televizyonu’nda yayınlanan Ceza Sahası programında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin olay sözlerini dinlediniz geçen pazar. Fenerbahçe’nin Syzmanski transferini ilk kez duydunuz. Spor gazetelerinin tirajının çakıldığı, reytinglerin düştüğü, TV’lerin kuru siyaset ve birbirinin aynısı dizilere bıraktığı dönemde Ceza Sahası hayatınıza girdi.

Moderatörlüğünü Sözcü Gazetesi spor müdürü Bahadır Çokişler’in yaptığı, Sözcü yazarı Yasin Yıldırım ile Korkusuz’dan Alper Mert’in yorumculuğunu üstlendiği Ceza Sahası’nın ömrü uzun olsun. Başarılar.

Spor içeriklerinin ulusal yayında daha fazla yer alması dileğiyle.