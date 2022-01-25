Yollarda mahsur kalan 3180 kişi otel ve yurtlara yerleştirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin ise otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ” Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla; yolda mahsur kalan 5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ederken; 3 bin 180 hemşehrimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya ayrıca İstanbul’da Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının bugün saat 13.00’e kadar uzatıldığını duyurdu. (DHA)