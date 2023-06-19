Yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Arif Akcan (49), Kuruçeşme Mahallesi Dikçeşme Sokak’ta yürürken kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Akcan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Akcan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan veya saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri aracın belirlenmesi ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)