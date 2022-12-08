Yolcu seçen taksiciye ceza
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Yolcu seçen taksiciye ceza

Beşiktaş’ta yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsünün izinsiz çalıştığı tespit edilince bin 823 lira paa cezası kesildi.

Beşiktaş’ta kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntülerde taksi sürücünün Türk yolcu yerine yabancı uyruklu yolcuları aldığı görülüyordu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, 34 TBR 70 plakalı taksi şoförünün F.E. olduğunu tespit etti.

Yapılan kontroller sonucu sürücü F.E.’ye “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak” maddesinden bin 823 TL ceza kesildi. Taksi ise 10 gün süreyle trafikten men edildi. (DHA)

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