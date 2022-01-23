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Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İstanbul’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı…

İstanbul Beykoz’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Şoför ve iki yolcu hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Tekirdağ’dan Antalya’ya giden yolcu otobüsü Reşadiye mevkiinde sürücünün yoğun kar yağışından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.

İstanbul&#39;da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı - Son dakika haberleri – Sözcü

Kazada otobüs şoförü ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 15 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
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