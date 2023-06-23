Yolcu otobüsü kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var

Çorum’un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İstanbul-Samsun D-100 kara yolu Osmancık ilçesi Damatoğlu Çiftliği Gökbel mevkinde meydana geldi. İstanbul yönünden Samsuna giden Erdoğan Türker yönetimindeki 55 HR 655 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette giden Ali Eski yönetimindeki 57 EF 690 plakalı tuğla yüklü kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan Abdulaziz Demir (12) hayatını kaybetti; şoför Erdoğan Türker, yolcular Hüseyin Balak, Furkan Çataloğlu, Ege Uygun, Evrim Uygun, Yasin İnan, Aziz Demir, Erkan Ünal ve Hatun Kozak yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Osmancık ilçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Furkan Çataloğlu ile Aziz Demir yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)