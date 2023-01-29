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Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 25 yaralı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Malatya-İstanbul seferini yapan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü,

Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kayseri ve Pınarbaşı’ndaki hastanelere kaldırıldı.

(AA)

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