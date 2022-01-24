Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul Valisi açıkladı: İzin vermiyoruz
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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul Valisi açıkladı: İzin vermiyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava şartları nedeniyle Bolu yönüne gidecek vatandaşlara izin verilmediğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada “Günaydın Hemşehrilerim, Bu sabah 08.20 itibarıyla, Bolu yönüne doğru trafik akışı henüz başlamadığından, yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ” ifadelerini kullandı.

MOTOSİKLET VE SCOOTER KULLANILMAYACAK

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıkladı.

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