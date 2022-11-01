Yol tartışmasında tekme tokat kavga ettiler

Sarıyer’de yol verme yüzünden tartışan sürücüler, otomobillerden inerek yol ortasında tekme tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kavga, saat 00.00 sıralarında Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden tartışan iki grup arasında tekme tokat kavga çıktı. Arasında kadınların da olduğu bu kişiler, birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)