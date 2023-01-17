‘Yol ortasına durdun’ kavgasında ortalık karıştı!

Bakırköy’de, otomobil sürücüsü ile önünde aracını durduran taksici arasında kavga çıktı. “Yol ortasında durdun” diyen otomobil sürücüsü ile “Soldan devam et” diyen taksicinin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Çobançeşme Mahallesi, Koşuyolu Bulvarı’nda yaşandı. Otomobil sürücüsü bir anda önünde durduğunu iddia ettiği 34 TGS 86 plakalı taksinin şoförüne “Yol ortasında durdun” diye tepki gösterdi. Taksiden inerek otomobilin yanına gelen şoför ise “Soldan devam et, bağırma yanında kadın var” karşılığını verdi.

Bunun üzerine otomobil sürücüsü de aracından indi. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(DHA)