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Yol kenarında satılan patateste hile tartışması

Başakşehir’de yol kenarında kamyonet kasasında ucuz iddiası ile satılan patateslerden alan müşteri, patatesteki hileyi fark edince çileden çıktı. Aldığı patatesi geri getiren kişi, seyyar satıcı ile tartışırken, zabıta bölgede seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı.

Başakşehir’de yol kenarında kamyonetle satış yapan seyyar satıcıdan patates alan müşteri, aldığı patateslerin bir kısmının çürük ve belirtildiği gibi 50 kilo olmadığını tespit ederek, soluğu aynı satıcının yanında aldı. Seyyar satıcının yanına giderken yaşadıklarını görüntülemeye başlayan kişi, herkesi dikkatli olmaya davet etti. Bu kişi, “Yol kenarlarında ucuz patates satıyorlar. Bunlar ucuz gibi görünüyor ama değil. Verdikleri çuvalların 40-50 kilo olduğunu söylüyorlar, gidip tarttığınızda daha az çıkıyor ve  patatesleri çürük” ifadelerini kullandı.  Müşteri, satıcıdan aldığı patatesi götürüp seyyar satıcıya iade etmek istedi. Müşteri ile satıcı arasında patateslerin tekrar tartılmasını istediği anlarda yaşanan tartışma ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

ZABITA SEYYAR SATICILARA DENETİM YAPTI

Yol kenarında satış yapan seyyar satıcılarla ilgili benzeri ihbarlar üzerine Başakşehir ve Sultangazi Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgedeki patates satıcılarını tek tek denetledi. Denetimler sırasında bazı seyyar satıcılar, zabıta ekipleri ile tartıştı. Ekipler, kanunlara uygun şekilde satış yapmayan seyyar satıcılara yönelik yasal işlem başlattı. Belirtilen ağırlıktan daha düşük ve çürük patates satan seyyar satıcılara 617 lira idari para cezası uygulandı. (DHA)

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Yol kenarında satılan patateste hile tartışması
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