Yol çalışması yapan işçilere hafif ticari araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da yolda çalışma yapan 4 işçiye, hafif ticari araç çarptı. Kazada, işçilerden 3ü öldü, diğeri ise yaralandı. Kazanın ardından aracını bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Elazığ kara yolu 20’nci kilometresinde meydana geldi. Yolda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanı 4 işçiye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Kazada, işçilerden 3ü hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Sürücü, aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Haberi alıp olay yerine gelen Karayolları çalışanları, gözyaşı döktü. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, cenazeler ise otopsi için morga götürüldü.

(DHA)