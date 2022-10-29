Yokuştan kayan kamyon apartman boşluğuna düştü

Sancaktepe’de kasasındaki eşyaların boşaltılması için yokuşa park edilen kamyon, kaymaya başladı. Kamyonun kasasındaki iki kişi son anda atlarken, hızlanan kamyon bir apartmanın önündeki boşluğa düştü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Sancaktepe’de Fatih Mahallesi Hikmet Sokakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa Atay yönetimindeki 34 CLU 924 plakalı kasası eşya dolu kamyonu yokuşta park etti. Eşyaların boşaltıldığı sırada içinde şoförü olmayan kamyon kaymaya başladı. Kamyonun kasasındaki iki kişi kamyondan atlarken, hızlanan kamyon bir apartmanın önündeki boşluğa düşerek durdu. O sırada yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen vinç kamyonu bulunduğu yerden çıkardı.

Mahalle sakini İsmail Koca “Binadan eşya indiriyorlarmış. Malzeme indirirken kamyonun freni boşalıyor ve olduğu gibi binaya giriyor. Çocuklar ise o sırada aşağıda oynuyormuş. Onlara bişey olmadı. Kamyonun kasasındaki iki kişi son anda çıkmış” dedi

Adem Sağlam ise “Malzeme indirirken kamyonun freni boşalmış. Araçta kimse yokmuş, o sırada etrafta çoluk çocuk da yokmuş. Kaza nedeniyle binayı itfaiye ekipleri tedbir amaçlı boşaltmış”dedi. (DHA)