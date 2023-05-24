Yokuş aşağı hareket eden otomobili, tek başına durdurdu

Ankara’da, Recep Asutay (22), el freni çekilmeden park edilen, yokuş aşağı hareket eden otomobili, aracın arkasına geçip durdurdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki akşam, Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Markete ekmek almaya giden Recep Asutay, yol kenarında park halindeki otomobilin hareket ettiğini gördü. Aracın içine bakan ve el freninin çekili olmadığını gören Asutay, müdahale etmek istedi ancak kapının kilitli olduğunu fark etti. Aracın arkasına koşan Asutay, otomobili elleriyle iterek durdurdu. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

‘HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL’

Recep Asutay, olay günü markete gittiğini belirterek, “Yol üzerindeki bir arabanın hareket ettiğini ve dörtlülerinin yandığını fark ettim. Dörtlüleri yanınca içeride biri var zannettim. Sonra baktım içeride kimse yok. Araba da geri geri gitmeye başladı. Ben de o an durdurmak için kapısını açmaya çalıştım ama kilitliydi. Araba geri geri gelmeye devam edince arka taraftan yokladım. Durduramayınca korktum, etrafa bağırdım. Kimse gelmeyince de diğer araçlara zarar vermemesi için tekrar arabanın arkasına geçip durdurmak zorunda kaldım. Durdurmakta bayağı zorlandım. Daha sonra aracın sahibi geldi; teşekkür edip gitti. Araba yeni model olduğu için yaklaşık 1 ton vardır. Korktum aslında ama ‘Bismillah’ deyip geçtim; orada da durdu araba. Herkesin yapabileceği bir şey değil” diye konuştu. (DHA)