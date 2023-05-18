YÖK’ten bahar dönemi sınavlarıyla ilgili açıklama
Haberler Gündem

YÖK’ten bahar dönemi sınavlarıyla ilgili açıklama

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK), üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için 1 Haziran’dan sonra yapılmasına karar verildi.

YÖK, üniversitelerde bahar dönemi final sınavları ile ilgili dün toplantı yaptı. Sınavların, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi göz önüne alınarak öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına 1 Haziran’dan sonra yapılması kararlaştırıldı.

Üniversitelere iletilen kararda, şöyle denildi:

“Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden önce başlatılmaması hususu, 17 Mayıs 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2022-2023 akademik yılı dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden sonra yapılmasına karar verilmiştir.”

Öte yandan; üniversitelerin yüz yüze eğitim verilen programlardaki sınavlarının yüz yüze, çevrim içi programlardaki sınavların ise çevrim içi yapılması yönündeki kararları, YÖK tarafından desteklendi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
17 yaşındaki genç parkta kalbinden bıçaklandı

17 yaşındaki genç parkta kalbinden bıçaklandı

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Buradan ilan ediyorum…

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Buradan ilan ediyorum…

Babacan’dan genç seçmenlere çağrı

Babacan’dan genç seçmenlere çağrı

YÖK’ten bahar dönemi sınavlarıyla ilgili açıklama
Gündem