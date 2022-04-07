“Yoksullukla mücadele” MHP programından çıkarıldı mı?..

ANAYASA;

MADDE 80- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler.

2. Andiçme

MADDE 81- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken aşağıdaki şekilde andiçerler:

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

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MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, “Zamlar bu milletin belini büküyor” açıklamasının ardından tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

Mustafa Baki Ersoy’un işlediği büyük suç ne?.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın yaptığı yazılı açıklamadan öğrendik:

“MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, basına yaptığı parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir”

Mustafa Baki Ersoy, parti politikalarına aykırı açıklama yapmış!.. Peki, Ersoy, Kayseri’de katıldığı bir televizyon programında neler söylemişti:

-”Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor”

-”Dünya ekonomilerini ülke ülke değerlendirdiğimizde dünya ülkelerin bunları aşacak altyapısı bizden 30 sene önce oluşmuş maalesef. Gerçekten bunları kabul etmek lazım. ‘Dünyada pandemi var. Böyle oldu, enerji krizi var böyle oldu’ demek yerine biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu, bir kaçamak. Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum.”

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Belli ki (daha önceki tecrübelerde onu gösteriyor) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yönetim tarzına göre, çok kısa zaman içinde Mustafa Baki Ersoy partiden gönderilecek. Hem de parti politikalarına aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle… Parti politikalarını ne belirler?.. Bu sorunun cevabı ve benim de bildiğim; parti programları…

Sadece MHP’de değil, tüm siyasi partilerde parti programları bağlayıcıdır. Çünkü, genel başkanın da üstünde olan kurultay o programı kabul edip onay vermiştir. Sadece milletvekillerini ve diğer parti üyelerini değil, genel başkanı da bağlar.

O zaman, MHP’nin büyük kurultayında kabul edilen parti programında kısa alıntılar yapalım (MHP Balgat Genel Merkezi’nde sefa süren pek çok yöneticinin okuma zahmetinde bulunmadığı):

– İstikrarı ve adil gelir dağılımını sağlayarak sosyal dengeleri gözeten, yaşlısını, kimsesizini, yoksulunu ve engellisini gözetip kollayan, bütün vatandaşlarını eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlandıran ve hizmet sunumunda kaliteyi amaç edinen bir devlet, Partimizin sosyal devlet anlayışının diğer esaslarını oluşturmaktadır.

– Ekonomik sorunların aşılmasında çeşitli toplumsal kesimler, siyasî aktörler, yönetim katmanları ve halk arasında güven sorunlarının aşılması, tereddütlerin giderilmesi ve şüphelerin karşılıklı güvene dönüştürülmesi, nimetin ve külfetin hakkaniyet ölçüleri çerçevesinde bölüşülmesi, hiçbir kesimin tahammül gücünü aşacak yük altına sokulmaması, üretime katılanların katkıları ölçüsünde adil pay almalarının sağlanması “ekonomik uzlaşma” kültürünün esasını teşkil eder.

– Sosyal adalet ve gelir dağılımı

İstikrarlı ekonomik büyümenin sağlanması ve güçlü bir üretim ekonomisinin tesisi suretiyle; üreten, istihdam yaratan ve üretilen değerden bu süreçte yer alan her kesimin katkısı ölçüsünde adil pay almasını sağlayan bir sosyal refah düzeni oluşturmak temel amaçlarımızdandır.

– Sosyal refah düzeni

İstikrarlı bir ekonomik büyüme ve güçlü üretim ekonomisi tesis edilmek suretiyle; üreten, istihdam yaratan ve üretilen değerden bu süreçte yer alan her kesimin katkısı ölçüsünde adil pay almasını sağlayan bir sosyal refah düzeni oluşturmak temel amacımızdır.

Katma değerin yaratılmasında payı olanların, bölüşümden hakça yararlanmaları; üretim sürecinde yer almayan muhtaçların ise sosyal koruma programlarıyla desteklenmeleri ve yoksulluktan kurtarılmaları esas olacaktır.

Ekonomik ve sosyal politikaların, dar ve sabit gelirlileri destekleyecek şekilde ahenk içinde uygulanması ve gelirin dengeli dağılımı sağlanacaktır. Üretim teşvik edilerek, kolay kazanç sağlayan ve istihdam öngörmeyen ekonomik yapıya son verilecektir.

– Yoksullukla mücadele

Yoksullukla mücadele, yoksulların üretici konuma geçmesini ve kendi kazandıkları ile geçinmesini sağlayıcı nitelikte olacaktır.

Vergi tabana yayılacak, yoksul kesimin vergi yükü hafifletilecek, uygulanacak transfer politikalarıyla yoksul ve yoksullaşma riski taşıyan kesimin millî gelirden daha fazla pay almaları sağlanacaktır.

Kamuya ait atıl arazilerden kullanılabilir olanları, tarımsal üretim ve istihdam amaçlı olarak işsiz ve yoksul vatandaşlara tahsis edilecektir.

Temel ihtiyaçlar ile eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin yoksul kesimler için ulaşılabilir ve kullanılabilir olması sağlanacaktır.

Zorunlu eğitimin ve temel sağlık hizmetlerinin gerektirdiği harcamaların aile bütçesine yük oluşturmasına son verilecektir.

Yoksulların sosyal yardım programlarından yararlanması ve hiç bir kimsenin aç ve açıkta kalmaması sağlanacaktır.

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MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, partisinin programına aykırı bir şeyler mi söylemiş?.. Yook!.. Bırakın öteyi beriyi, Ersoy, namusu ve şerefi üzerine ettiği milletvekili yeminine sadık kalmış. Soruyu yineleyelim:

Mustafa Baki Ersoy’un işlediği büyük suç ne?

Cevap; Devlet Bahçeli kriterlerine uyum sağlayamamak!..

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.