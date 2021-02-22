Yoklar çoktu Kanarya’da

Anlaşılır gibi değil, bir hayal kırıklığıydı ilk yarı Fenerbahçe’nin sahadaki durumu. Oyun yok, ne yaptığını bilen bir oyuncu yok, oyun planı yok, oyun disiplini yok. İlk yarı Göztepe karşısında doğru dürüst iki top yapamadı Fenerbahçe. Ya Erol Hoca’ya ne demeli!

Göztepe oyunu kendi sahasında kabul etmiş, alan savunması yaparak baskı uyguluyor Fenerbahçe’ye. Savunmada oyunu sıkıştıran Göztepe, Halil ve Diabate ile kontratağa çıkıp tehlike yarattı. Erol Hoca önlem almayınca Sosa’nın rakip ceza alanda kaptırdığı topla uzun oynayıp çıkan Göztepe, Halil ile golü buldu. Fenerbahçe’nin oyuncuları topluca rakip alanda gol arama sevdasında olunca hem gol hem de tehlikeli kontrataklar yedi. İşin garibi Erol Hoca da önlem almadan seyretti oyunu. Orta alanda sanki Sosa ve Ozan yoktu. Mesut’un ise Türkiye’de oynanan oyuna yabancılık çektiği belliydi. Osayi, Thiam ve Valencia top alamayınca etkisiz kaldı. Caner ileride uğraştı ama savunmaya gelmeyince boşalttığı yer dolmadı, Fener buradan tehlikeli ataklar yedi.

İkinci yarı Pelkas ve Gökhan Gönül oyuna girince Fenerbahçe biraz daha hareketlendi. Ancak yine de geçen haftaki maçın ilk yarısındaki güzel oyundan gram eser yoktu sarı-lacivertlilerde.