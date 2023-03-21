YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan ‘hibrit eğitim’ mesajı

Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde yapılan 256ncı Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nda konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, depremlerden hemen sonra alınan uzaktan öğretim kararını nisan ayında gözden geçireceklerini belirtip, “Şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz” dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, EÜ ev sahipliğinde yapılan 256’ncı Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’na katıldı. EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kampüs Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye’deki 209 devlet ve vakıf üniversitesinin rektörleri katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Erol Özvar, Uluslararası Araştırmacı Destek Programları kapsamında, Türkiye genelinde doktora öğrencileri, doktora sonrası genç akademisyenler, ücretli akademik izin ile ayrılacak bilim insanları ve yabancı araştırmacılar olmak üzere dört ayrı kategoride toplam 315 kişiye burs sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Depremlerden hemen sonra alınan uzaktan öğretim kararını nisan ayında yeniden gözden geçireceklerini belirten Prof. Dr. Özvar, uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceklerini açıkladı.

‘DEPREMDE BİN 423 ÖĞRENCİ VE 148 PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ’

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğiyle konuşmasına başlayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, depremden doğrudan etkilenen illerde 16’sı devlet 2’si vakıf olmak üzere 18 üniversitenin bulunduğunu belirtti.

Türkiye’deki açık öğretim hariç toplam 4 milyon 187 bin yükseköğretim öğrencisinden yaklaşık 377 bininin 11 ildeki üniversitelerde kayıtlı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özvar, bölgedeki üniversitelerin Türkiye’deki toplam örgün öğrenci sayısının yüzde 9’una ev sahipliği yaptığını aktardı. Depremde zarar gören 18 üniversitede 17 bin akademisyenin de depremden etkilendiğini dile getiren Prof. Dr. Özvar, deprem bölgesindeki idari personel sayısının 30 bin olduğunu belirtti.

Depremde, 127’si uluslararası olmak üzere toplam bin 423 öğrenci ve 148 personelin hayatını kaybettiğine değinen Prof. Dr. Özvar, “Belirli aralıklarla güncellediğimiz kayıtlara göre 11 ilde bulunan 18 üniversitemizin yerleşkelerindeki bina hasar durumuna bakıldığında ise 4 binanın yıkık, 127 binanın ağır hasarlı, 427 binanın orta ve az hasarlı ve 642 binanın hasarsız olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız” dedi.

‘HİBRİT ÖĞRETİM SEÇENEĞİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ’

Depremlerden hemen sonra uzaktan öğretim kararı aldıklarını, 2022-2023 bahar yarıyılında, talep eden her üniversite öğrencisine kayıt dondurma hakkı getirdiklerini aktaran Prof. Dr. Özvar, “Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık. Alınan kararı nisan ayının başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek, şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTEYE GİDEMEMİŞ 34 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA KONTENJAN

Bu yıl ilk defa uygulanacak bir düzenlemeyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çeşitli nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlara devlet üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarında kontenjan tahsis ettik. Bu vesileyle, toplumdaki dezavantajlı grupların yükseköğretime erişimlerini artırmaya ve böylece fırsat eşitliği sağlamaya yönelik adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğimizin özellikle vurgulamak isterim. Deprem gibi insanların hayatını derinden etkileyen afetlere yönelik de birtakım düzenlemelerin arayışı içerisinde olduğumuzu bilmenizi isterim.”

2030 YILINDA 1 MİLYON ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HEDEFİ

Türkiye’nin 2023 yılı itibarıyla, 198 ülkeden gelen 300 binden fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Prof. Dr. Özvar, “UNESCO İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, Türkiye tüm dünyadaki uluslararası öğrenci sayısının yüzde 2,9’una ev sahipliği yapmaktadır. Yaptığımız hesaplamalar, UNESCO verilerinin bu yıl içinde güncellenmesi durumunda, Türkiye’nin dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip olan ilk 10 ülkeden 1’i olacağını göstermektedir. Biz tabii ki bu hedefi daha da ileriye götürmenin gayreti içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne yükseköğretim sistemimizde uluslararasılaşmanın ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunun üzerinde durduk ve durmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği hedef doğrultusunda, halihazırla 300 bin olan uluslararası öğrenci sayımızı 2030 yılı itibarıyla 1 milyona çıkaracağız. Bu doğrultuda uluslararası alanda da pek çok protokol ve anlaşmaya imza attık” dedi.

‘YÖK, YENİ PROJELER GERÇEKLEŞTİRECEK’

YÖK’ün önümüzdeki zamanlarda gerçekleştireceği bazı projeler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özvar, “Öncelikle, yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından, depremde zarar gören bölgelerimizin yeniden kalkınmasına Yükseköğretim Kurulu olarak önümüzdeki süreçte tüm iç ve dış paydaşlarımızla destek vermeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu konuda, ilk olarak Yükseköğretim Kurulu ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğiyle, deprem bölgesindeki üniversitelere yönelik Ar- Ge çalışmalarının çeşitlenmesi ve hızlanması için ortak proje çağrısında bulunacağız ve bu kapsamda projeleri destekleyeceğiz. Deprem bölgesindeki öğrencilerimize yönelik olarak Dışişleri Bakanlığı ile ortaklaşa online diplomasi seminerleri düzenleyeceğiz. Öğrencilerimize ve araştırmacılarımıza yönelik burs programlarımıza yenilerini ekleyerek devam edeceğiz” diye konuştu.

‘4 AYRI KATEGORİDE TOPLAM 315 KİŞİYE BURS’

Uluslararası Araştırmacı Destek Programları hazırladıklarını ve program kapsamında Türkiye genelinde doktora öğrencileri, doktora sonrası genç akademisyenler, ücretli akademik izin ile ayrılacak bilim insanları ve yabancı araştırmacılar olmak üzere 4 ayrı kategoride toplam 315 kişiye burs sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Özvar, “İlk olarak Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi ile yükseköğretim kurumlarımızda araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan doktora öğrencilerimizin tez konularına ilişkin Temel Bilimler (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) alanında yurt dışında 1 ile 3 ay arasında süre ile araştırma yapmasına imkan vermek üzere toplam 100 araştırma görevlisini yurt dışına göndereceğiz. Temel Bilimlerde Doktora Sonrası Araştırma Projesi ile üniversitelerimizde doktor araştırma görevlisi veya doktor öğretim üyesi olarak görev yapan akademik personelimizden, Temel Bilimler (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) alanında doktora sonrası çalışmalarını yurt dışında yürütmek isteyen toplam 100 araştırmacımız en fazla 9 ay süre ile yurt dışına gönderilecektir. Akademik Birikim Projesi ile üniversitelerimizdeki öğretim üyelerimizin yurt dışı akademik izin kapsamında araştırma yapmalarını sağlamak üzere toplam 100 araştırmacımızı yurt dışına göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

‘ARAŞTIRMA YAPMA İMKANI SAĞLAYACAĞIZ’

Prof. Dr. Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversitelerimizin öğretim üyeleri 11inci Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli alanlarda desteklenecektir. Bu proje kapsamında ücretli akademik izinli olarak en fazla 9 ay süre ile Elektronik, İlaç ve Tıbbi Cihaz, Kimya, Makine- Elektrikli Teçhizat, Otomotiv, Raylı Sistem Araçları ile Tarım ve Savunma Sanayii alanlarında yurt dışında araştırmalarını yapabileceklerdir. Son olarak, uluslararası bilim insanları için YÖK Destek Programı ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Osmanlı Tarihi, Genel Türk Tarihi, Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Kültürü alanlarında doktora yapmakta olan 5 yabancı uyruklu öğrenci ile aynı alanlarda doktorasını son 2 yıl içinde tamamlamış olan 10 yabancı uyruklu araştırmacıya Türkiye’deki 7 üniversitemizde 1 ile 2 yarıyıl arasında süre ile araştırma yapma imkanı sağlayacağız. Yükseköğretim Kurulu olarak programlardan faydalanacak araştırmacılara 20 bin TL aylık ve 10 bin TL yol ücreti desteği sağlayacağımızı vurgulayarak, hayırlı olmasını diliyorum.”

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, günün anısına Prof. Dr. Erol Özvar’a hediye takdim etti.

(DHA)