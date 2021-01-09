Yok aslında birbirlerinden farkları çünkü hepsi bu ülkenin insanları

Muharrem İnce’nin yanına 8-9 bin kişi alıp YSK’yı basmamasına…

“Adam kazandı” deyişine destek verdim ya…

Vay anam vay…

Meğer ben “müzmin” bir “Muharremci” imişim…

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Oysa…

2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde…

Erdoğan’dan ilk turda % 22 fark yiyen Muharrem İnce’nin YSK’ya bırakın itiraz etmemesini…

Kurumu basmamasını eleştirenler…

Erdoğan ve Bahçeli’nin 2019 İstanbul BB seçim sonuçlarına itiraz edişlerini “hukuki ve meşru bir hak” olarak nitelendirdiğimde de çok öfkelenmişlerdi bana…

Yani…

Erdoğan, sadece binde 3 fark için YSK’ya giderse “faşist” oluyordu…

Ama…

Muharrem İnce, % 22’lik oy farkıyla kaybettiği seçimde YSK’ya itiraz etmediği…

Daha da öte…

Yanına 8-9 bin kişi alıp YSK’yı basmadığı için:

“Kötü bir politikacı” oluyordu…

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Hep söylüyorum…

Yanlış olan sadece politikacılarımız değil…

Halkımızın da (Siyasi görüşü ne olursa olsun) geneli yanlış…

Demokrasiyi de hukuku da sadece:

Kendi işine gelirse seviyor…

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Ne demişti Mevlana?..

“Havuza su taşıyan borular kirliyse havuzun suyu temiz olur mu?..”

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Havuz, siyaset…

Havuzun suyu siyasetçi…

Havuza su taşıyan boruları da siz bulun lütfen…

NEDİR LA BU SOSYAL MEDYANIN SİZDEN ÇEKTİĞİ?

FOX TV ana haber “Yorumcusu” Selçuk Tepeli geçtiğimiz akşam ana haber bülteninde…

Amerikan Kongre binasının Trump’ın seçmenleri tarafından basılmasını yorumluyordu…

Selçuk için o Amerikan milliyetçileri, sosyal medya çapulcularıydı…

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Sosyal medya gezginlerini Trump’ın seçmenleri üzerinden öylesine aşağıladı ki…

Ve öylesine genelledi ki…

240 bin kişilik bir dijital ailenin yorumcusu olarak…

Haberleri birlikte izlediğim sevgilimden bile utanacaktım, neredeyse…

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Ne var ki orada da durmadı sevgili Selçuk…

Benim gibi…

Hemen bütün konuşmalarında en kötüyü anlattıktan sonra:

“Enseyi karartmayın” diyenleri “pozitif düşünce mafyası” olarak tanımladı…

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Demek ki ben ve benim gibi toplumun olumlu düşünmesini isteyenler:

“Eli kanlı, gözü dönmüş, devleti soyan” birer mafyayız ha…

Vay anasını Sayın Selçuk…

Vay anasını…

OSMAN KAVALA DA ÇAPULCU MU YANİ?..

2013 yılı mayıs ayı sonlarında gerçekleşen Gezi Parkı protestolarını hatırlıyor musunuz?..

Kimileri; cumhuriyet tarihimizin “en nezih, en kaliteli protestocuları” olarak geçecek olan Gezi Parkı sakinlerini…

“Çapulcu” olarak nitelemişti…

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Osman Kavala aylarca “Gezi Parkı protestolarını gerçekleştiren çapulcuların(!) elebaşı” olduğu iftirasıyla hapiste tutuldu…

Tam beraat etmişti ki…

Bu defada da:

“Pardon yanılmışız; çapulcu değil casusmuş” iftirasıyla tahliyesi engellendi…

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Sosyal medya gezginlerini Kongreyi basanlarla özdeşleştirenler…

Osman Kavala’nın da…

“Çapulcu” olduğuna mı inanıyor yoksa…

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Merak etmesinler…

Kurtulacaklar bizden…

En geç mart ayı sonunda, Erdoğan ekibi sosyal medyayı kapatınca…

Rahat edecekler…

TRUMP’I BİLE ARATAN BİR BAŞKAN MI GÖRECEĞİZ?..

Erdoğan, Cuma namazı çıkışı ABD’de meydana gelen antidemokratik olaylar için dedi ki:

“Bu süreç tüm insanlığı şaşırtmıştır. Demokrasi için yüz karası olduğunu görüyoruz…”.

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Bu tarz, bu üslupta bir konuşma bekliyordum…

Ancak asıl olan…

Türkiye’de de bu üslûba uygun davranabilmektir…

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Peki…

Erdoğan bu açıklama üslûbuna uygun davranabilecek mi?..

Yoksa…

Her yaptığı muhteşem demokratik açıklamalardan sonra olduğu gibi…

Trump’ı bile aratan bir Başkan mı olacak?..

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İnşallah ABD’de meydana gelen olaylar…

Erdoğan ve yakın çevresinin de akıllarını başlarına getirir…

YALAN İLE YALANCI SİYASET VE SİYASETÇİ…

Yalan, dünyanın en tehlikeli…

En başa çıkılamaz silahıdır.

Ve…

Ne yazık ki…

Az gelişmiş ülkelerin cahil halkları…

Doğrudan daha çok…

Ve…

Daha kolay satın alırlar; yalanı…

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“Siyaset” ve “siyasetçi” denildiğinde…

“Yalan” ve “yalancı” geliyorsa akla…

Sebebi…

Cahil halkın…

Bu aymazlığıdır anla…

ONLARIN NE GÜNAHI VARDI?..

AKP’ye oy vermiş Niğdeli çiftçi yurttaş Erdoğan’a şöyle sesleniyor:

“5 senedir burada bir oy veriyorum, bütün millete rezil oldum. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen bizim sesimizi duyun ya. Vallahi battık billahi battık, Allah çarpsın battık ya!”

Ben de bu yurttaşa sesleniyorum…

Sen kendin ettin kendin buldun be arkadaş…

İyi de…

Sen ve senin gibilerin verdiği oy yüzünden milletin diğer yarısı da battı bitti…

Onların ne günahı vardı?..

Hiç düşündün mü?..