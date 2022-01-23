Yok artık: Bu kadarına da pes!
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Yok artık: Bu kadarına da pes!

Osmaniye’de ehliyet sınavına giren A.K.’den şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları üst aramasında kopya düzeneği buldu. A.K., “Daha önceki sınavları geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum” dedi.

Kentte e-sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek için gelen A.K.’den şüphelenen polis ekipleri, şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan üst aramasında A.K.’nin üzerinde Wi-Fi destekli ses ve görüntü aktarımı yapan düzenek bulundu.

KOPYA DÜZENEĞİNİ 6 BİN LİRAYA ALMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.K. ilk ifadesinde, “Kopya düzeneğini internet üzerinden 6 bin TL karşılığında satın aldım. Sınavı daha önce geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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