Iğdır’da izinsiz ve yetkisiz klinik işlettiği iddiasıyla hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yine sahte diş hekimliği yaparken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kişinin yetkisiz ve izinsiz klinik işlettiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin, daha önce de aynı suçtan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Klinikte yapılan aramada diş tedavisinde kullanılan ilaç, alet ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. (AA)