Yılmaz Vural’a büyük şok: Tuncay Şanlı göreve

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor, Yılmaz Vural’la yaşanan anlaşmazlık sonrası teknik direktörlük koltuğuna Tuncay Şanlı’nın getirildiğini duyurdu.

Bir süredir teknik direktör arayışını sürdüren TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, kariyerinin ilk teknik adamlık deneyimini de yeşil siyahlı kulüpte yaşayan Tuncay Şanlı’yı göreve getirdi.

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, Sakaryaspor’un son maçını tribünden izlemiş ancak, yapılan görüşmelerde netice sağlanamamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından bugün resmi açıklama yapan Sakaryaspor, Tuncay Şanlı’nın teknik direktörlüğe getirildiğini duyurdu.

Sakaryaspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır” denildi. Daha önce 2016-2017 sezonunda Sakaryaspor’un başına getirilen Tuncay Şanlı, ilk teknik direktörlük deneyimini yeşil-siyahlı kulüpte yaşamıştı. Sakaryaspor’un başında 13 maça çıkan Tuncay Şanlı o günden beri hiçbir takım çalıştırmadı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta lider konumda olan Sakaryaspor, bu sezon 31 lig maçına çıkarak 3 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 20 galibiyet elde edip, 2,19’luk puan ortalaması yakalayan Teknik Direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırmıştı.

YILMAZ VURAL MAÇI İZLEMİŞTİ

Sakaryaspor’un son olarak oynadığı Diyarbekirspor maçını tribünden izleyen Yılmaz Vural’ın takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

FUTBOLA SAKARYASPOR’DA BAŞLADI

Futbolculuk kariyerine Sakaryaspor’da başlayan Tuncay Şanlı, 2002 yılında Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra Türk futbolunun efsaneleri arasına girdi. 2007’de Middlesbrough’ya transfer olan 40 yaşındaki genç teknik adam, Bolton, Wolfsburg, Bursaspor, Umm Salal ve Pune City gibi takımlarda forma giydikten sonra 2016’da aktif futbolculuk kariyerine nokta koydu.