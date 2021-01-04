Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye’de yıllık enflasyon, 2019 yılındaki yüzde 11.84’ten, 2020 yılında yüzde 14.60 düzeyine yükseldi.

Aralık ayında endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 36 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 284 maddenin ortalama fiyatı yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık’ta aylık bazda yüzde 1.25, yıllık bazda da yüzde 14.60 yükseldi. Tüketici fiyatlarında Aralık ayındaki 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.28 oldu.

TÜİK verilerine göre fiyatları yıllık bazda düşen tek grup yüzde 0.32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Yıllık bazda fiyat artışlarının düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 0.65 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 5.73 ile haberleşme ve yüzde 6.84 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28.12 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21.12 ile ulaştırma ve yüzde 20.61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Fiyatlarında aylık en yüksek düşüş yüzde 3.18 ile giyim ve da oldu. Aylık bazda fiyatları azalan diğer ana gruplar, yüzde 0.58 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0.03 ile eğitim ve yüzde 0.01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Buna karşılık, aynı dönemde fiyat artışlarının yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3.46 ile ev eşyası, yüzde 2.64 ile ulaştırma ve yüzde 2.53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.11, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14.52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.83 artış gerçekleşti. (DHA)