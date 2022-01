Yıllardır her 18 dakikada bir sinyal yayıyordu: Sırrı çözüldü

Avustralya’da Uluslararası Radyo Astronomi Araştırmaları Merkezi ve Curtin Üniversitesi tarafından yapılan ortak bir çalışma, tam 4 yıldır ‘gizemli sinyaller yayan gök cismi’ ile ilgili yeni bir keşfe imza attı.

Gök bilimciler, 2018 yılında evrendeki radyo dalgalarının haritasını çıkarırken, devasa enerji patlamaları yayan bir gök cismine rastladıklarını açıklamıştı. ‘Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor’ sözleriyle gök cismini tanımlayan bilim insanları, radyasyon yayan cismi araştırıyor.

Saatte üç kez radyasyon yayan ve o anlarda bir deniz feneri gibi görünen gök cismi, Dünya’dan da görülebilecek kadar parlak bir ışık yayıyor.

Gökbilimciler, bunun ya yoğun bir nötron yıldızı ya da güçlü bir manyetik alana sahip ölü bir yıldız olabileceği görüşünde… Ancak bunlardan tamamen bağımsız bambaşka bir şey olabileceği ihtimali hala gündemde…

This image shows the Milky Way as viewed from Earth, and the star icon marks the location of the unknown object.

Yalnızca en üst düzey bilimsel çalışmaların yayımlandığı İngiltere merkezi Nature dergisi, dün bilinmeyen bu cisimle ilgili yapılan yeni çalışmaları yayınladı.

‘DÜNYA’YA ÇOK YAKIN’

Avustralya’da Uluslararası Radyo Astronomi Araştırmaları Merkezi’nde astrofizikçi olan baş çalışma yazarı Natasha Hurley-Walker, “Bu nesne, gözlemlerimiz sırasında birkaç saat içinde ortaya çıkıyor ve kayboluyordu” dedi. Walker, “Bu tamamen beklenmedik bir şeydi. Bir astronom için biraz ürkütücüydü çünkü gökyüzünde bunu yapan bir şey olduğunu bilmiyoruz. Ve şunu söylemeliyiz ki bize gerçekten çok yakın. Yaklaşık 4.000 ışık yılı uzaklıkta. Galaktik arka bahçemizde.” dedi.

ICRAR-Curtin astrofizikçisi Gemma Anderson, “Geçici olayları incelerken, büyük bir yıldızın ölümünü veya geride bıraktığı kalıntıların aktivitesini izliyorsunuz” dedi. Süpernova gibi ‘yavaş geçişler’ birkaç gün içinde ortaya çıkabilir ve birkaç ay sonra kaybolabilir.

‘MAGNETAR OLMA İHTİMALİ YÜKSEK’

Ancak bu yeni, inanılmaz derecede parlak nesne, her 18 dakikada bir yalnızca yaklaşık bir dakika yanıyordu. Araştırmacılar, gözlemlerinin ultra uzun periyotlu bir magnetar tanımıyla uyuşabileceğini söyledi.

Magnetar, ışıma enerjisini sahip olduğu muazzam manyetik alanından sağlayan bir çeşit nötron yıldızıdır. Bu tip atarcalar çok yüksek enerjili x-ışını ve gama ışını yayınımı yapmaktadır

Hurley-Walker, “Teorik olarak var olduğu tahmin edilen bir tür yavaş dönen nötron yıldızı.” dedi. “Ama kimse böyle bir şeyi doğrudan algılamayı beklemiyordu çünkü bu kadar parlak olmalarını beklemiyorduk. Bir şekilde manyetik enerjiyi radyo dalgalarına daha önce gördüğümüz her şeyden çok daha etkili bir şekilde dönüştürüyor.”

Araştırmacılar, tekrar yanıp söneceğini görmek için nesneyi izlemeye devam edeceklerini de açıkladı.

Hurley-Walker, “Daha fazla tespit, gökbilimcilere bunun nadir görülen bir kerelik bir olay mı yoksa daha önce hiç fark etmediğimiz devasa yeni bir oluşum mu olduğunu söyleyecek.” dedi.