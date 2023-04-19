Yıldızların adaleti

Galatasaray, Alanyaspor karşısında yıldız ayaklarının kalitesiyle galibiyete ulaştı. Maçın skoruna etki anlamında hakem hamlesini yine yaşadık. Galatasaray’ın Abdülkerim’le bulduğu gol sonrası hakem Abdulkadir Bitigen ilk fırsatta VAR’a bile ihtiyaç duymadan acil şekilde penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı gibi penaltı diyeceğimiz bir pozisyon olsa hakemin kendinden emin şekilde beyaz noktayı göstermesi sorun olmazdı. Ancak Yusuf zaten Boey’in temasından önce düşme hareketine başlamıştı. Özellikle Lale Orta dönemi sonrası Galatasaray maçlarında hakemler verdikleri kararlar yanlış ya da tartışmaya açık bile olsa o kadar özgüvenli bir şekilde hareket ediyorlar ki bu durum taraftarlara isyan bayrağını açtırdı.

Galatasaray yönetimi iyi ki yıldız sayısı fazla bir kadro kurmuş. Çünkü son dönemde hakemlerin direkt etki ettiği maçları Okan Buruk’un taktiksel dokunuşlarıyla çevirmek gerçekten çok zor. Muslera, İcardi, Mertens, Rashica gibi yıldızlar her türlü olumsuz duruma karşı ortaya çıkıp kaliteleriyle maçı alıp götürüyorlar. Yıldızlar, sakat ya da cezalı olunca Galatasaray’ın hakem hatalarıyla kaybettiği puanları gördük. İnce hakem dokunuşları bu sebepten dolayı masum gelmiyor. MHK’nın, hakemlerin topal adaletine karşı Galatasaraylı yıldızların emek temelli adaletleri şampiyonluk yolunda rotayı belirliyor.