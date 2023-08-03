Yıldızlar gelince çok farklı olur

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Zalgiris Vilnius’u yedek ağırlıklı kadrosu ile eleyerek ait olduğu lige bir adım daha yaklaştı. İlk maçta 2-2’lik şaşkınlık uyandıran skor sonrası beklentimiz farklı bir galibiyetti ancak Halil ve Barış Alper gibi Türkiye Kupası rotasyon forvetleri ile bunun imkansız olduğunu bir defa daha test etmiş olduk.

Zalgiris’in, Oyewusi ile ilk maçta olduğu gibi mucize diyebileceğimiz bir pozisyonu kaçırmasından sonra sahneye İcardi’nin yokluğunda sahanın komutanlığını üstlenen Mertens çıktı. Şampiyonlar Ligi kalitesindeki bir vuruşla golü bulan Mertens, geçen sezon da olduğu gibi Okan Buruk’un ancak yıldızlarla mutlu olabileceğini net olarak ortaya koydu.

Halil’in stoplerlerin arasında kaybolan performansı, Berkan’ın ikinci yarıda kaçırdığı golün ardından yabancı kuralının gereksizliğini TFF yönetimi bir defa daha görmüştür diye düşünüyorum. Galatasaray yönetimi, yıldız ağırlıklı kadro ısrarının Şampiyonlar Ligi’nde ne kadar doğru olduğunu zayıf halka Zalgiris Vilnius karşısında gördük. Yedekleriyle ilk eleme turunu geçen Galatasaray’ın yıldızlarının katılmasıyla, Devler Ligi’nde özlenen zaferleri geçmişte olduğu gibi yaşatacağını düşünüyorum.