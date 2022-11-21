Yıldız Teknik Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi alıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Yıldız Teknik Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yıldız Teknik Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. AYDEK ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/YTU%20AYDEK%202021.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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