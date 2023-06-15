Yıldırım düşme anı kampçıların kamerasına yansıdı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde, Kurumcu Göleti kenarında kamp yaparken sağanağa yakalanan ailenin yakınına yıldırım düştü. O anlar, kameraya yansıdı.

Merve (28) ve Tuncay (29) Güler çifti, oğulları Talha Güler (7) ile 10 Haziran’da, Kurumcu Göleti kenarında kamp yaparken sağanak başladı. Sosyal medyada paylaşmak için kamp yerini kamerayla kaydeden aile, ani yağış nedeniyle toparlanmaya başladı. Bu sırada ailenin yaklaşık 500 metre uzağındaki gölün kıyısına yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı, kayıttaki kameraya yansıdı. Bir süre panik yaşayan Güler ailesi, yağmurun dinmesinin ardından kamplarına devam etti.

‘KORKUNÇ BİR ANDI’

Merve Güler, 6 yıldır vakit buldukça ailecek kamp yaptıklarını belirterek, “Bir hafta önce kamp yapmaya Kızılcahamam’a gittik. Her şey çok güzel gidiyordu. Akşam yemeği için eşimle hazırlık yapıyorduk. Sonrasında sağanak başladı. Yağmurluklarımızı giyip, önlemlerimizi aldık. Yıldırım düştü. Ne olduğunu anlamadık. Çok korkunç bir andı. Gökyüzü bir anda aydınlandı. Yağmur başlayınca oğlumu arabaya götürmüştük. Yıldırım düşmesiyle hemen onun yanına gittik. Oğlum da çok korktu” dedi.

‘BOMBA PATLAMIŞ GİBİ OLDU’

Tuncay Güler ise yıldırım düşmesine ilk kez şahit olduğunu söyleyerek, “Şiddetli bir yıldırım çok yakınımıza düştü ve korktuk. Büyük bir ses geldi sanki bomba patlamış gibi oldu. Eşim de oğlum da çok korktu. Bu kadar yıldır doğadayız, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Yıldırım bir kere değil, birkaç kere çevremize düştü. Videoyu izledikten sonra yıldırımın büyüklüğünü daha iyi anladık” ifadelerini kullandı. (DHA)