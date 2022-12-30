Yılbaşı sürprizi yalıçapkını

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu’ndan Mustafa Erturhan ve Ebru Yıldırım, Adana’daki Tuzla Gölü’ne koydukları Noel Baba ve yılbaşı ağacı figürleriyle hazırladıkları tüneğe konan yalıçapkınını fotoğrafladı.

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyesi kuş gözlemcileri Mustafa Erturhan ve Ebru Yıldırım, Antalya ve Adana’daki kuş gözlemlerinde, kendi tasarımları olan tünekler kullanıyor. Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Boğaçayı’nda daha önce tasarımcı arkadaşı Kezban Tatlı ile üzerinde renkli ‘Antalya’ yazısı bulunan bir tünek üzerinde yalıçapkını fotoğraflayan Erturhan, bu kez kuş gözlemciliği de yapan tasarımcı Ebru Yıldırım ile Adana’da Tuzla Milli Parkı’ndaki Tuzla Gölü’nde bir tünek kurdu. Tüneğin üzerine de yılbaşına özel bir yılbaşı ağacı ve Noel Baba figürü yerleştiren iki kuş gözlemcisi, bu tünek üzerinde de renkleriyle dikkat çeken bir yalıçapkını fotoğrafladı.

NOEL BABA’NIN ÜSTÜNE KONDU

19 yıldır kuş gözlemciliği yapan, birçok kuş türünün de Türkiye’de ilk fotoğrafını çeken Mustafa Erturhan, tünek uygulamasını da ilk yapan gözlemcilerden biri. Renkli temalı tüneklerle yalıçapkını türlerine yönelik çalışmalar yapan Erturhan, Adana Tuzla Milli Parkı’ndaki Tuzla Gölü’nde kuş gözlemcisi ve tasarımcı arkadaşım Ebru Yıldırım ile yeni yıl öncesi Noel Baba ve yılbaşı ağacı figürlü bir tünek oluşturduk. Kamuflajla 5 saat bekledik. Tam ümidimizi kesip toparlanıp, ayrılmak üzereyken bir yalıçapkını tüneğe kondu. Noel Baba’nın üzerine de konan yalıçapkını çok kısa sürede ayrıldı. Bu arada iki değişik kare fotoğraflayabildik ve ortaya güzel bir görüntü çıktı. Maalesef diğer sulak alanlarda da olduğu Tuzla’da kuraklık sorunu yaşandığını da gözlemledik” dedi.

‘O AN ÇOCUKLAR GİBİ SEVİNDİK’

Yılbaşı temalı tünekte Erturhan ile birlikte yalıçapkınını fotoğraflayan Ebru Yıldırım ise şunları söyledi:

Anısı bile heyecan verici olan bu fotoğrafı çekmek için 5 saat gibi bir süre bekledik. Yağmur başlamak üzereydi. Damlalar tane tane düşmeye başladı. Umudumuzu tam kaybetmeye başlarken Noel Baba’nın tepesine konması ile bu yalıçapkınının fotoğrafını çekebildik. O an gerçekten çocuklar gibi sevindik. Bana hayatın özgürlüğünü ve umudu hatırlatan heyecan verici bir andı. Tünek fikri için Mustafa Erturhan’a, güzel kareler için de yalıçapkınına teşekkür ediyorum.” (DHA)