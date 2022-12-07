Yılbaşı hindisinin fiyatı belli oldu

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin, yılbaşı öncesi yoğun talep olduğunu söyledi. Hindinin kilo fiyatının 2 kat arttığını belirten Çetin, “Geçen sene kilosunu 50 liradan veriyorduk, bu yıl 100 lira oldu. Hindi, ortalama 6-7 kilo geliyor” dedi.

Hayrabolu’da 15 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindilere, bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi. Yetiştirdiği 5 bin hindinin 4 binini satan Çetin, geçen sene kilosu 50 lira olan hindiyi bu yıl 100 liraya sattığını dile getirdi. Bu yıl geçen senelere göre hindiye büyük talep olduğunu söyleyen Çetin, “Satışlarımız çok iyi, çok talep var. 5 bin hindim vardı, 4 bin tanesine sattım. Yılbaşına kadar hepsinin satılacağını söyleyebilirim. Bu kadar erken yoğun talep beklemiyorduk. Yoğun talebin erken gelmesi bizleri sevindirdi. Hindileri kesip, kilo ile satıyoruz. Geçen sene kilosunu 50 liradan veriyorduk, bu yılsa kilosu 100 lira oldu. Bir hindi ortalama 6-7 kilo geliyor” dedi.

İyi hindinin, kanatlarının altına bakılarak anlaşılacağını belirten Çetin, “İyi bir hindiyi anlamak için kanatlarının altına bakılması yeterlidir. Eğer sapsarıysa o hindi lezzetlidir. Eğer kanat altı sarı değilse o hindide lezzet olmaz. Kanatlarının altında sarılık yoksa yağ yapmamıştır. Ne kadar yağlıysa o kadar lezzetlidir, besilidir. Hindinin eti sarı olacak, tüy olmayacak. Kazık tüyü olmayacak” diye konuştu. (DHA)