Yıkım sırasında yan binadaki dairenin duvarını yıktılar

Beylikdüzü’nde 4 katlı binanın yıkımı sırasında yandaki binada hasar oluştu. Bulunduğu odanın duvarı yıkılan Özlem Uzun, “Üzerimi değiştirdiğim sırada duvar önüme yıkıldı. Çığlık atarak dışarı çıktım” dedi.

Gürpınar Mahallesi’ndeki 4 katlı bina, sahibi tarafından müteahhitle anlaşma yapılarak yıkımına karar verildi. Dün saat 10.00 sıralarında yıkım çalışmaları başladı. İş makineleriyle yapılan yıkım sırasında çöken bölüm yan tarafta bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin duvarını yıktı.

Binada çatlak oluşurken, kirişler ise zarar gördü. Olay sonrası yıkılan duvar, yıkımı yapan firma tarafından onarıldı. Daire sahipleri ise Beylikdüzü Belediyesi’ne başvurarak binada hasar kontrol çalışması yapılmasını istedi.

“ÇIĞLIK ATARAK DIŞARI ÇIKTIM”

Duvar yıkılırken odada bulunan Özlem Uzun, “Olay dün yaşandı, yıkım sırasında uyuyordum. Uyandığımda saat 11.55 sıralarıydı. Lavaboya gittim, odama geldikten sonra yatağa oturdum tıkırtılar duydum. Kalkıp üzerimi değiştireceğim sırada duvar bir anda önüme yıkıldı ve bir an hepsinin üzerime düşeceğini düşündüm. Çığlık atarak dışarı çıktım, o sırada dedem geldi balkona çıktı. Yıkımı yapanlara bağırdı. O şekilde hareketliliği durdurdular. Evde olduğum sırada polisler geldi ve zabıtaya haber verin dediler. Zabıta geldi. İnceleme yaptı. Yıkımı yapılan binanın müteahhitti de o sırada bizdeydi. Ona da neler yapması gerektiğini anlattılar. 16.00 sıralarında ise ustalar geldi ve duvarı yaptılar. Ama üst kattakiler yapılan duvarı beğenmedi ve tekrar yapılmasını istiyor” dedi.

(DHA)