Haberler Gündem

Yıkılan sitenin müteahhidi İran’a kaçarken yakalandı

Deprem fekaketinde Adıyaman’da yıkılan bir sitenin müteahhidi olup, hakkında arama kararı bulunan S.T., Van’daki sınır kapısında yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da yıkılan bir sitenin müteahhidi olup, hakkında ‘taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma’ suçlaması ile arama kararı bulunan S.T.’nin Saray ilçesi Kapıköy Sınır Kapısı’dan İran’a geçeceği yönünde ihbar aldı.

İhbarın ardından harekete geçip, tedbir alan polis, S.T.’yi sınır kapısında yakaladı. Gözaltına alınan S.T., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem

Bazı doğal sit alanları ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Bazı doğal sit alanları ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil minibüse çarptı: Ölü ve yaralılar var

16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil minibüse çarptı: Ölü ve yaralılar var

Yıkılan sitenin müteahhidi İran’a kaçarken yakalandı
Gündem