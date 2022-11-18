Yıkılan binanın müteahhidine verilen ceza arttı

İzmir depreminde yıkılan ve 11 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı B Blok’a ilişkin davada yerel mahkemece 2 sanığa verilen 12 yıl 6’şar ay hapis cezası, istinafta 13 yıl 4’er aya çıkarıldı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinin duruşmalı olarak ele aldığı davada, tutuklu sanık müteahhit Şerafettin A’nın savunması, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Binanın fenni mesulü olan diğer sanık Orhan A. ise duruşmaya gelmedi.

Müşteki ve sanık avukatlarının savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı geçen celse verdiği, sanıkların TCK’nin 85/2 ve 22/3 maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları yönündeki mütalaasını yineledi.

Son sözleri sorulan müteahhit Şerafettin A, aynı arsaya 2 blok yaptığını, A bloğun yıkılmadığını ancak B bloğun yıkıldığını belirterek, “Aynı malzeme ve işçilerle binalar yapıldı. Yıkılma nedeni kolon kesilmesi. Bence depremden dolayı yıkılmadı.” dedi.

Şerafettin A’nın avukatı ise yeniden bilirkişi raporu alınması gerektiğini ancak mahkeme heyetinin buna olumsuz yanıt verdiğini öne sürerek, mahkeme başkanı ve 1 yargıç hakkında “reddi hakim” talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti ise verilen aranın ardından söz konusu talebi, davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle oybirliğiyle reddetti.

Her iki sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

Heyet, sanık avukatlarının savunmalarının alınması sonrası verilen aranın ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti başkanı, kararlarında İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün kaldırıldığını belirterek, her 2 sanığa önce “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme” suçundan 12 yıl hapis cezası verildiğini kaydetti.

Suçun “bilinçli taksirle” işlenmesi nedeniyle verilen cezanın 16’şar yıla çıkarıldığını anlatan başkan, duruşmalardaki iyi halleri sebebiyle cezalarında indirime gidilen sanıklara 13 yıl 4’er ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

Ayrıca müteahhit Orhan A’nın tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.

Dava süreci

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı B Blok’ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Davanın iddianamesinde, müteahhit Şerafettin A. ile binanın fenni mesulü Orhan A’nın “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme” suçundan cezalandırılmaları istenmişti.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu sanıklara söz konusu suçtan 12 yıl 6’şar ay hapis cezası verilmişti.

Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesine gönderilmişti. (AA)