Yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 26 zanlı yakalandı
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Yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 26 zanlı yakalandı

Malatya’da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 26 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İncelemeler doğrultusunda ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 40 zanlıdan 26’sı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve delil toplama işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

(AA)

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