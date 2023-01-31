“Yeter, AKP gitsin!”

“Bu ülkede en çok itilip kakılan, hayalleri yok edilen kesim hangisidir” diye sorsam yanıtınız ne olurdu?

Mesela bana sorulsa, “çocuklar ve gençler” derdim! Tabii ki emekçiler, memurlar, emekliler, kadınlar, kısacası toplumun ezici çoğunluğu olan halk da diyebilir, aralarından bir-ikisini öne de çıkarabilirdim…

Ancak, ülkenin geleceği demek olan çocuklar ve gençler bana göre ilk sırayı paylaşıyor… Çünkü, daha yaşamlarının baharında olan 15-25 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları hayal bile kuramıyorsa, koca koca herif-i naşeriflerin tacizine, tecavüzüne uğruyorsa, üniversiteyi kazandığı halde, barınma, karnını doyurma kısacası yaşamını devam ettirme olanağı bulunmadığı için bu olanaktan yararlanamıyorsa toplumuz en yaralı, en karamsar insanları onlardır diye düşünüyorum!

Bu ülkede yaklaşık 1 milyon 200 bin çocuk ve gencin çıraklık-kalfalık yaptığını biliyor muydunuz? Milli Eğitim Bakanı, daha geçenlerde bu sayıyı 2023’de kaça çıkarmak istediklerini övünerek şöyle açıkladı:

–Çırak-kalfa hedefimizi bu yıl 1 milyon 500 bine çıkaracağız inşallah!

Peki bu çocukların aldığı ücret ne kadar? Yasa, asgari ücretin en az yüzde 30’u diyor ve sigortalı olacaklarını öngörüyor… Bu durumda çırak maaşı 8 bin 500 TL’nin yüzde 30’u olursa alacakları ücret 2 bin 550 TL oluyor. Kaçak olanların, bu ücreti alamayanların durumunu varın siz hesaplayın!

Üniversite bitirip, işsiz gezen yüzbinlerce gencin durumu bir başka yürek yarası; Öğrencilerin yüzde 74’ü açıkça yurtdışına gitmeyi istiyor. Olanağı olan gençler gidiyor, diğerleri karamsar, hayattan kopuk bir şekilde yaşamını sürdürmeye çalışıyor…

–Gençler çok çaresiz, üzgün ve öfkeliler doğal olarak!

Zavallı ülkenin biçare evlatları!

İktidar, bu vahim tablo karşısında ne yapıyor peki?

–Hiçbir şey!

İktidarın başı; ikide bir yaptığı konuşmalarda Almanya’nın, İngiltere’nin, Fransa’nın ne kadar kötü durumda olduklarını, buna karşılık Türkiye’deki marketlerin ağzına kadar dolu olduğunu söylüyor. Ancak ahali buralardan alışveriş yapabiliyor mu, oraya hiç dokunmuyor!

Almanya örneğine bakalım; Türkiye’nin nüfusu 85, Almanya’nın ise 83 milyon, neredeyse eşit. Almanya’da istihdam edilen yani çalışan nüfus 45 milyon, Türkiye’de TÜİK verilerine göre ise mevsimlik işçiler dahil 31milyon! Asgari ücretten ve alım gücünden söz edip moralinizi bozmayayım ama arada uçurum var!

Geçenlerde Kağıthane-İstanbul Havaalanı metrosunun açılışını yapan AKP’li Cumhurbaşkanı, Fransa’daki metroların nasıl da kötü durumda olduğunu şu örnekle anlattı:

– Paris’te metrolarda damdan sular akıyor sular. Bizim metrolar pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok!

Paris’teki metroların yapıma başlama tarihini vereyim önce: 1895! Yani 128 yıl öncesinden söz ediyorum! Ve bu metro sistemi mahalle içlerine kadar servis veriyor. Sevgili Yılmaz Özdil, geçen gün yazısında şöyle demişti:

–Paris metrosuyla şehrin tamamında canın nereye isterse oraya gidersin, bizim metroyla metro nereye giderse anca oraya gidersin!

İşte gençler bu söylemlerin hiçbirine inanmıyor, bırakın inanmayı seyretmiyor, dinlemiyor hatta takmıyor bile!.. Hayal kurma hakkı bile elinden alınan gençler, bunları dile getirmeye, protesto etmeye kalktığında ise bir araba dayak, polis copu, gözaltı ile ödüllendiriliyor!

–E, tabii bunun bir bedeli olacak!

Gençler, bedel ödetecek!

2023 seçimlerinde 6.5 milyon genç ilk kez oy kullanacak…

Bupar Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, işte bu gençleri temsil eden 2 bin 780 genç ile yüz yüze görüşme yaptı. Önce “Mutlu musunuz?” sorusu yöneltildi gençlere. Yanıtlar acıklı:

“Yüzde 70 “Hayır”, yüzde 17 “Evet”, yüzde 13 ise “Ne mutlu ne mutsuz” yanıtı verdi.

Lise öğrencilerine “Yurtdışında okumak ister misiniz?” sorusuna gelen yanıtlar da farklı değildi:

–Yüzde 71 evet, yüzde 12 hayır, yüzde 11 ise şu anda karar veremiyorum dedi.

Hangi ittifaka oy verecekleri sorusunun yanıtı afişlerde, TV’lerde, yandaş matbuatta “Gençlerin umudu biziz” ahkamı kesen AKP ve küçük ortağı MHP için büyük hayalkırıklığı idi:

–Cumhur İttifakı toplamda yüzde 23 oy alabildi! Gençler, Millet İttifakı için yüzde 65, diğer partilere de yüzde 12 yanıtını verdi!

Gelelim Cumhurbaşkanlığı seçimine… AKP’li Cumhurbaşkanı burada kendi partisine verilen oy oranının bile altında kaldı. Gençlerin yüzde 20.5’i Erdoğan derken, yüzde 72’si Millet İttifakı dedi! Yüzde 7.5 ise kararsız kaldı.

Kısacası gençler, bu iktidardan bıktıklarını, değişim istediklerini gayet açık, gayet net bir şekilde anlattılar… 73 yıl sonra yeniden meşhur olan sloganı uygularsak gençler şöyle demiş oldu:

–Yeter, bu iktidar gitsin!