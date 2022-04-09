Yeşilçam’ın ‘kötü adamı’ konuştu: Cüneyt Arkın’a kırgınım

Yeşilçam’ın ‘kötü adam’ı Hikmet Taşdemir, sinema sektöründe kendilerine saygı gösterilmediğini ifade etti. Taşdemir “Yeşilçam oyuncularına ve yönetmenlerine vefasızlık yapılıyor” dedi.

Korkusuz Korkak filminde Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban da Mardinli Arif’i ve Tatar Ramazan da Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, son olarak Arka Sokaklar adlı dizide rol aldıktan sonra, oyunculuğu bıraktı. 50 yıldır Silivri’de yaşayan Taşdemir, oyunculuk yapmak istemediğini belirtti. Taşdemir, sinema sektöründe artık saygı görmediklerini söyledi.

“YUMRUĞU YİYEN BEN, HİÇ BAHSEDİLMEYEN BEN”

Yeşilçam oyuncularına vefasızlık yapıldığını söyleyen Hikmet Taşdemir, “Günümüz sinema sektöründe saygı da yok. Bizim gibi oyunculara da efsane yönetmenlere de saygı gösterilmiyor. Çok kıymetli yönetmenlerimiz, Arif Memduh Ün, Natuk Baytan, Osman Fahir Seden, Kartal Tibet, Remzi Jöntürk. Bu isimleri anmadan geçersem çok ayıp olur, Allah rahmet eylesin” dedi.

Sinemada kötü adam karakterlerinin başrol oyuncularını öne çıkardığını söyleyen Hikmet Taşdemir “Bizler olmasak siz kimsiniz ne olurdunuz. Yumruğu yiyen ben, hiç bahsedilmeyen ben. Birgün Erol Taş’dan Hayati Hamzaoğlu’ndan, Kazım Kartal’dan hiç bahsedildi mi? Hangi kanalda bunların ölüm yıl dönümlerinde bahsettiler” dedi.

“CÜNEYT ARKIN’A KIRGINIM”

Uzun yıllar aynı setleri paylaştığı Cüneyt Arkın’a kırgın olduğunu söyleyen Hikmet Taşdemir, bir gazeteci arkadaşıyla röportaj yapmasını rica ettiğini, bu isteğini geri çevirdiği için çok üzüldüğünü anlattı. Cüneyt Arkın’ın kitabını bu nedenle okumadığını söyleyen Taşdemir, “Güya beni çok severdi. Ricamı kırmaması gerekirdi” dedi. Cüneyt Arkın’ın kitabında Orhan Gencebay’dan ‘arabeskçi’ olarak bahsettiği yorumlarıyla ilgili konuşan Taşdemir “Kendisiyle 10 filmde, Orhan Gencebay ile 5 filmde oynadım. İkisi de çok delikanlı, iyi arkadaşlar. O ifadeyi Orhan Gencebay için söylediğini pek sanmıyorum, öyle bir şey söylemişse de ayıplıyorum” dedi.

“56 SENELİK EŞİMİ KAYBETTİM, OĞLUM CENAZEYE GELMEDİ”

Oyuncu Hikmet Taşdemir, özel hayatında da büyük bir yıkım yaşadığını belirterek, yakın zamanda 56 senelik eşi Rafiye Taşdemir’i kaybettiğini, oğlunun annesinin ölümünden kendisini sorumlu tuttuğunu paylaştı. Taşdemir, “Eşim alzheimer hastasıydı. Oğlum diyor ki benim yanımda olsaydı ölmezdi. Oysa eşime benim baktığım gibi bakabilir mi? Annesinin cenazesine gelmedi. Benim için bir yıkım oldu. Nüfus kağıdında oğlum ama kalbimde oğlum değil” dedi. Taşdemir, eşinin bulunduğu mezarlıkta kendisi için mezar yaptırdığını da söyledi.

KÖTÜ ADAM ROLLERİNİN ARANAN İSMİ

Hikmet Taşdemir, 1942 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. Genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında çalıştı. Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Korkusuz Korkak filmindeki ‘Gaddar Kerim’, Umudumuz Şaban’da ‘Mardinli Arif’ ve Tatar Ramazan’ın ‘Cıbıl Halil’i olarak hafızalara yer etti. Ayrıca Yılmaz Güney’in ‘Umutsuzlar’ filminde ‘Parmaksız’ lakaplı bir kiralık katil karakterini oynadı. Son olarak, Arka Sokaklar dizisinde rol aldı.

(DHA)