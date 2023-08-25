Yeşilçam’ın emektarı ‘Artist Ahmet’ vefat etti
Haberler Magazin

Yeşilçam’ın emektarı ‘Artist Ahmet’ vefat etti

Yeşilçam oyuncularından “Artist Ahmet” lakaplı Ahmet Cengiz 70 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi’nde vefat eden Cengiz için Hazreti Ali Camisi’nde tören düzenlendi.

Cengiz’in naaşı cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenaze törenine Cengiz’in yakınları ve halk katıldı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 1953 yılında doğan Cengiz; “Umudumuz Şaban”, “Nerede O Eski Günler”, “Islak Mendil”, “Kara Gurbet”, “Dokunmayın Dünyama”, “Şaka Yapma’’ gibi filmlerde rol almış, bir setteki kavga sahnesinde burnu kırıldıktan sonra Yeşilçam’a veda etmişti. (AA)

Magazin
Bunlarda ilginizi çekebilir
32 yerinden bıçaklanan youtuberdan ilk paylaşım

32 yerinden bıçaklanan youtuberdan ilk paylaşım

Olgun Şimşek, Bodrum’da trafik kazasında yaralandı

Olgun Şimşek, Bodrum’da trafik kazasında yaralandı

Atatürk Dizisi ile ilgili son karar belli oldu!

Atatürk Dizisi ile ilgili son karar belli oldu!

Yeşilçam’ın emektarı ‘Artist Ahmet’ vefat etti
Magazin