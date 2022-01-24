Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Fatma Girik’ten acı haber

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul’a gelen Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede Covid-19’a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Fatma Girik 79 yaşındaydı.

Acı haberi ilk duyuran Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim” dedi.

Girik’in ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik Covid-19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik’in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.” denildi.

Fatma Girik’in cenaze programı belli oldu

İstanbul’da hayatını kaybeden Fatma Girik’in cenaze programı belli oldu.

Girik için yarın 10.00’da Şişli Belediyesi’nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. Girik için ikinci tören ise saat 11.00’de Cemal Reşit Rey’de yapılacak.

Fatma Girik’in cenazesi, Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum’a gönderilecek.

(DHA)