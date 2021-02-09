Yeşilay: “Koronavirüs sigara içeni sever”

Yeşilay, “9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü”nde “Korona virüs sigara içeni sever” mesajıyla herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyor.

Sigara, solunum yolunu tahrip ederek korona virüse yakalanma riskini artırırken tedavi şansını da düşürüyor. Yeşilay, sigarayı bırakmanın korona virüs döneminde daha da önem kazandığını vurguluyor.

Yeşilay’ın 100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdürdüğünü belirten Yeşilay Samsun Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Yeşilay olarak 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ediyoruz ve tütün bağımlılığı ile ilgili çalışmalarımız da tüm faaliyetlerimiz içinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle korona virüsün 1 yıla yakın süredir hayatımızı etkilediği bu dönemde, akciğerlerimizin sağlığının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık.

Bu nedenle sigarayla mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmaları için onlara davette bulunuyoruz. Bu konuda destek almaya ihtiyaç duyan Samsunlu vatandaşlarımıza Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz (YEDAM) aracılığıyla her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.

Yeşilay’dan sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek

Yeşilay, sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak bağımlılıkların önüne geçilmesi için yürüttüğü çalışmalarla mücadeleye devam ediyor. Korona virüs döneminde “Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı” kampanyasını başlatan Yeşilay, hem sigarayı bırakmanın önemine değindi hem de 10 adımda sigarayı bırakmanın yollarını anlattı. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’ne dikkat çekmek amacıyla Instagram üzerinden “Sigarayı bırak” adıyla maske filtresi hazırlayan Yeşilay, sosyal medyada #tamzamanı ve #sigarayıbırakmagünü ile de farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

18 bini aşkın arama

Sigara bırakmaya ihtiyaç duyanlar 444 79 75 veya 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı’ndan ücretsiz psikolojik ve sosyal destek alabiliyor. İlk korona virüs vakasının görülmesinden bu yana sigara bağımlılığı ile ilgili Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne yaklaşık 18 bini aşkın arama geldi. (İHA)