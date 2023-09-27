Yeşil adamlar

Süper Lig’in marka değeri çok önemli! İstanbulspor ülkemizin Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi Galatasaray ile oynuyor. Yani Avrupa’nın da izlediği bir mücadeleden bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı bir stadyumda futbolcuların forması, kafası, yüzü, gözü her yerleri yemyeşil! Futbolcular şaşkın, yere düşen herkes yeşile boyanmış şekilde ayağa kalkıyor. Çünkü ülkenin marka yapılarından olan Atatürk Olimpiyat Stadı’nın zemininin bakımı doğru, düzgün yapılmamış ve yanan çimler gıda boyasıyla kapatılmış. Bu rezil durumun adına da makyajlama deniyormuş! Ülke futbolunun halini, marka değerini yeşil adamlarla gördük. İstediğiniz kadar makyaj yapın yönetilemeyen, bilimden, planlamadan uzak zihniyetinizi kapatamazsınız!

Galatasaray kazandı ama oyun yine tatmin etmedi. Özellikle Kerem Aktürkoğlu ve İcardi arasında yaşanan penaltı organizasyonu, “Gerek yoktu” dedirtti. Futbolun içinde şova yer vardır ama skor 0-0’iken değil de 3-0, 4-0’ken yapılsa daha doğru olurdu.

Başta taraftarlar olmak üzere herkes Galatasaray’dan kalitesine yakışan hızlı, agresif, baskılı futbolu bekliyor. Beklentimiz yüksek çünkü gıda boyalı futbolumuzun kurtuluşu yine Galatasaray gibi Avrupa’da tarih yazmış kulüpler sayesinde olacaktır.