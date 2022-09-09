Yerlilik ve millilik üzerine

Kökleri, Türk Milleti’ne ve Anadolu’ya dayanan bir iktidar olsa bugün yaşanan ekonomik çöküş karşısında hemen iktidardan çekilirdi.

Çarşı pazar el yakacak, mazot-benzin uçacak, döviz her şeyi ateşe verecek ve iktidar hala ülkenin başında olacak!

Yerli ve milli bir iktidar olsa bir saniye bile duramaz!

Eğer gömleğin düğmelerini baştan yanlış iliklersek her şey yanlış olur!

Örneğin iktidarı, yerli ve milli bir iktidar zannederek muhalefet edilirse başarı eksik olur!

Çarşı pazara çıkmayan var mı, aracı olup da yakıt almayan var mı?

Son 10 yılda ekonomik sıkıntı yaşamayan var mı? Yok!

Dolayısıyla hayat pahalı diyerek iktidarın kaybetmediğini bizzat yaşayarak öğrendik.

Rejimin değiştiğinden habersiz olan halkımız; milli bir iktidarın olduğunu, ABD tarafından düşürülmeye çalışıldığını ve halkının ekonomik sorunlarını çözmek için mücadele ettiğini sanıyor.

İktidarım medyasının ana teması budur ve kararsız kitlenin üzerinde etkili olmaktadır.

Oysaki yerli ve milli bir iktidar örneğin ana dilde eğitimi savunur mu? Programında var ve 2013’te de yasal düzenleme ile özel okullarda serbest bıraktı. Peki, muhalefetin programında var mı? Yok!

Herkes ne zannediyor, muhalefet savunuyor zannediyor.

Yanlış iliklenen düğmeye bir örnek daha verelim.

Kaç milyon Euro olursa olsun bir milletvekili ile eşinin aldığı yat, vergi kaçırmak için Malta bandıralı değildir diye düşünüyorum.

Düşünün birikimleri, 15-20 milyon olan bir çift vergiden mi kaçar? Kaldı ki bu rakamlar kayıt altına alınabilen rakamlardır.

Hiç sanmıyorum! Vergiden kaçmak için değil ülkeden kaçmak içindir diyen çok insan var. Aldığı yata ödeyeceği vergi, kazancının ve birikiminin yanında devede tüy bile değildir!

Malta AB topraklarıdır, Euro para birimi geçerlidir ve sığınma hakkı için ya da herhangi bir durumda geçici barınma için ideal bir ülkedir!

2023’te parlamenter rejime dönüş ile iktidarın buzdağının sualtındaki yüzü, ortaya çıkacaktır.

Bugün iktidarın yöneticileri ve bürokratları dâhil yurtdışından; taşınmaz mülk, oturma izni ve vatandaşlık alan kişi sayısını, 2023 sonrası daha net göreceğiz.

Bu arada vergi kaçırmak rejim değişmeden önce ciddi bir suçtu, rejimin değiştiğinden habersiz isen ilk düğmeyi yanlış ilikler ve bunu öne çıkarırsın.

Yanlış iliklemeye son bir örnekle yazıyı sonlandıralım.

Gündemde, iktidar Putin’in sözünü dinliyor algısı var.

Ne yazık ki bunu bilerek ya da bilmeyerek söylemek, iktidarın ABD’nin stratejik ortağı olduğunu görememektir.

Bu bir strateji olamaz hele bunu ABD hiç yutmaz!

Çünkü ABD, Ortadoğu’da ve Türkiye’de Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın elinde olan iktidarı ve iktidarları herkesten çok daha iyi tanır.