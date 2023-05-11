Yerli ve milliyseniz BOP eşbaşkanlığından vazgeçtiğinizi söyleyin!

14 Mayıs’a sayılı günler kala kim daha yerli ve milli tartışması sürüyor.

AKP kendi programında olmasına rağmen Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi üzerinden CHP’yi ve Millet İttifakı’nı, HDP’ye özerklik vermekle suçluyor.

Rejimi değiştirebilmek için İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayıp bir kesime, yetmez ama evet dedirttikten sonra muhafazakâr seçmeni kaybettiğini görünce sözleşmeyi iptal eden AKP, bugün CHP’yi LGBT’ci olmakla suçluyor.

Üstelik Kılıçdaroğlu bunları söylemiş gibi afiş yapıp sağa sola da yapıştırıyorlar.

Kandil ve PKK diyerek de yaptıkları açılımları saçılımları unutturmaya çalışıyorlar.

Peki, BOP’u nereye koyuyorsunuz?

BOP eşbaşkanlık görevinin sadece komşularımızı parçalayarak bir Kürdistan kurma projesi olmadığını, Ortadoğu ve Afrika devletlerini de parçalamak olduğunu bilmeyen var mı?

Gerçekten yerli ve milli ise çıksın söylesin.

Ben Büyük Ortadoğu Projesi’ndeki eşbaşkanlık görevinden vazgeçtim desin!

Bugün Türkiye’de, yerli ve milliliğin ölçütü budur!

Diyemezler!

Daha da acısı nedir biliyor musunuz?

Türkiye’nin ekonomisini çökertip milletimizi açlığa mahkûm eden AKP, sinirleri gerilen milletimizi daha da sinirli hale getiriyor.

AKP izlediği yerli ve milli strateji ile sinirleri gerilen milletimizi çatışmaya, iç kargaşaya yöneltiyor!

Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı liderlerinin sağduyulu ve sabırlı duruşları sayesinde amaçlarına çok şükür ulaşamadılar.

Bugün başta Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler olmak üzere vatanın bütünlüğü milletin birliğinden yana olan muhalefet partileri, aslında dünün Kuvayı Milliye örgütleridir.

Tehlikeyi ve tek başına kurtuluşun mümkün olmadığını gören CHP, dün olduğu gibi bugün de milli güçleri bir çatı altında toplama mücadelesi vermektedir.

Dünün Anadolu ve Rumeli Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti ne ise bugünün Millet İttifakı da odur!

Eğer gerçekten vatanın bütünlüğü milletin birliğinden yana isen hele hele bir de Atatürkçüyüm diyorsan eksik arama günü değildir.

Çağrı da bekleme günü değildir.

Geliyoruz deyip Millet İttifakı saflarına katılma günüdür.

Değerli okuyucularım, seçime üç gün kala telefonunuzdaki rehberde, hiç aramadığınız kim varsa arayın.

En geniş aile toplantısını yapın.

Komşunuzu, akrabanızı oy kullanmaya götürün.

Korkmayın, paniklemeyin!

Her ne yaşanırsa yaşansın, Millet İttifakı’nın kararlarına bağlı kalın…