Yerli ve milli kabine!

Yerli ve milli olduğunu iddia eden Erdoğan, yemin töreninden sonra bakanları açıkladı.

Ekonomiyi aynı zamanda İngiliz vatandaşı olan Mehmet Şimşek’e verdi.

Erdoğan’ın 24 Mayıs günü; Mamak Hemşehri Buluşmaları’nda, Kılıçdaroğlu’nun Londra’da yatırıcımlar ile görüşmesi üzerine söyledikleri birden aklıma geldi.

“Bu dünya size delikli kuruş bile vermez. Londra’nın tefecileri kime para vereceklerini çok iyi bilir” demişti!

Londra’nın tefecileri elbette Kılıçdaroğlu’na para vermez.

Parlamenter rejimi, üniter yapıyı savunan, yerli ve milli olan Millet İttifakı’nın kazanmasını tabi ki istemezler.

Elbette BOP eşbaşkanlığının kazanmasını isterler!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na da Belçika doğumlu Mahinur Özdemir Göktaş getirildi.

Belçika’da milletvekili olduğuna göre aynı zamanda Belçika vatandaşı olduğu anlaşılıyor.

Belçika denilince Belçika’nın TOKi ile ilişkilendirilmesini hatırlayabilirsiniz.

Belçika ile TOKİ’nin direk bir ilişkisi söz konusu olmasa da Türkiye Belçika arasında inşaat ve gayrimenkul alanında anlaşmalar var.

Hatta en son 2013’te dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders tarafından da güncellenmiştir!

Deprem bölgemize yapılacak konutların sayısını düşününce epey önem arz etmektedir…

Yerli ve milli olduğunu iddia eden AKP’nin, seçilmiş atanmış olan kaç üyesinin çifte uyruklu olduğunu hakkında bilgim yok ancak zaman her şeyi ortaya çıkacaktır.

Aslında şaşılacak bir durum da yok.

Mülteci yalanı ile getirilen, vatandaş yapılan ve çoklu vatandaşlığı olanların seçtiği hükümetin, bakanlarının da çoklu vatandaşlık sahibi olması son derece normaldir!

İşte yerli ve milli dedikleri budur!

Geçmişte, Şimşek ile Erdoğan arasında bir sorun yaşanmamıştır.

AKP zaman zaman kadrolarını dinlendirmektedir.

Yeri ve zamanı gelince tekrar sahaya sürmektedir…

Yeni ekonomik politikalar da yirmi yıldır olduğu gibi halkın çıkarına değil ABD’nin ve iktidarın çıkarına hizmet edecektir.

Son olarak Erdoğan’ın Beştepe’de göreve başlarken yaptığı konuşmasına değinmek istiyorum.

Yirmi yıldır söylediği sözde sivil anayasayı yapacaklarını söyledi.

Darbe anayasası ve kalıntıları denilerek ilk dört madde, millet tanımı ve üniter yapıyı ayakta tutan ne varsa değiştirilmek istendiği artık herkes görülmelidir.

Çünkü değiştiremedikleri maddeler bunlardır.

1923’teki kurucu iradeyi ve Lozan’ı yok edip BOP haritasının bölgede resmileşmesinin tek yolu budur!

Herhalde Türkiye Yüzyılı dedikleri budur…