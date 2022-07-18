Yerinden söktüğü caminin tuvalet kapılarını omzuna alıp götürdü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir caminin tuvalet kapıları çalındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Topçular Mahallesi’ndeki Kula Hacı Osman Camii’nde meydana geldi. Cami tuvaletine giren uzun saçlı bir erkek, iki kapıyı söktü. Daha sonra çıkıp dışarıyı kontrol eden şüpheli, omzuna aldığı kapıları götürdü. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah camiye gelen görevli, 2 kapı ve havalandırma pencerelerinin yerinde olmadığını fark edip, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)